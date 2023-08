Zástavu krevního oběhu způsobil zásah bleskem třináctiletému chlapci z Novojičínska. Lékaři Fakultní nemocnice Ostrava jej o víkendu po desetidenní hospitalizaci propustili domů. Podle lékaře zdravotnické záchranné služby, zasahujícího na místě, je chlapec v pořádku hlavně díky bezchybně provedené laické první pomoci.

Třináctiletého chlapce u Velkého Újezdu zasáhnul blesk. Při záchraně života dítěte pomohl automatizovaný externí defibrilátor. | Foto: HZS OLK

K události došlo 24. července, kdy silný déšť doprovázený bouřkou postihl i lokalitu na Olomoucku, kde tábořili skauti z Novojičínska.

„Poté, co jedno z dětí zasáhl blesk, začali vedoucí tábora postupovat podle lékařů naprosto profesionálně. Kontaktovali dispečink zdravotnické záchranné služby a okamžitě zahájili resuscitaci. Když jsme se my se sanitkou dostali na místo, resuscitace chlapce už byla vedena dobrovolnými hasiči vybavenými automatickým externím defibrilátorem (AED),“ přiblížil začátek záchranné akce Martin Kutěj, zástupce přednosty pro pedagogickou činnost Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. V ten den sloužil jako lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.

Jan Polcer, velitel jednotky dobrovolných hasičů Velkého Újezdu a zároveň dlouholetý profesionální příslušník Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje sdělil, že když jednotka, která byla v té době táboru nejblíže, dorazila na místo, chlapec ležel u velkého stanu a laická resuscitace už probíhala. „Ihned jsme ji převzali, nasadili jsme AED, řídili se přesně pokyny přístroje a střídali se v resuscitaci až do příjezdu profesionální jednotky a záchranky s lékařem,“ přidal další detaily Jan Polcer.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje vyslala do terénu i vrtulník, který následně chlapce transportoval do Fakultní nemocnice Ostrava. „Díky podrobným informacím od zasahujícího kolegy z místa jsme připravili tým, ve kterém byli specialisté na popáleninovou medicínu, dětskou kardiologii a nechyběl ani dětský intenzivista. Okamžitě po přijetí jsme provedli všechny standardní kroky, které se provádějí v případě zasažení elektrickým proudem. Celotělové vyšetření na CT prokázalo, že mozek poškozený není,“ sdělila Renáta Ječmínková, sloužící lékařka Urgentního příjmu FN Ostrava.

Martin Kutěj doplnil, že po zásahu vysokoenergetickým elektrickým proudem nejčastěji dochází k zástavě oběhu, dojde k popáleninovému traumatu a zástavě dechu. „Včasné zahájení resuscitace, včetně dýchání z úst do úst, a velmi rychlé a přesné použití externího defibrilátoru mělo zásadní vliv na to, že chlapec vyvázl bez trvalých následků. Za to si všichni zasahující laici zaslouží velké poděkování,“ uzavřel Martin Kutěj.