Jak dále popsala, policisté chtěli řidiče osobní vozu Volvo C70 zastavit k silniční kontrole, když přijížděl do Petřvaldu ve směru od Ostravy v pátek vpodvečer.

"Řidič výzvu policisty k zastavení neuposlechl, naopak přidal rychlost a začal ujíždět ve směru na Karvinou. Bezohlednou, ohrožující jízdou řidič dojel do Horní Suché, kde na ulici Hornosušské při předjíždění vozidla Ford Focus, které jelo ve stejném směru, ohrozil řidičku zachycením zpětného zrcátka. Ani poté nezastavil a v nebezpečné jízdě pokračoval směrem do Havířova, kde po projetí kruhového objezdu pokračoval do městské části Šumbark," popsala Viačková.

Jak dále dodala, křižovatkou ulic U Nádraží a Anglická měl projet vysokou rychlostí, i když odbočil vlevo k železničnímu přejezdu. Tady najel na obrubník a zhruba po 50 metrech na železničním přejezdu vozidlo nakonec zastavil. Po nárazu poškozené přední kolo se odtrhlo a kinetickou energií narazilo do zdi ústředny obsluhy železničního přejezdu, odkud se ještě odrazilo na parkoviště.

Mapa trasy pronásledování.Zdroj: Policie ČR

"Víme, že řidič vozidla Volvo C70, černé barvy během riskantní, bezohledné jízdy ohrozil několik účastníků silničního provozu. Policisté mají i informace, že minimálně jeden řidič byl okolnostmi donucen a agresivnímu řidiči Volva se musel vyhnout tak, že s vozidlem sjel do příkopu. Z těchto důvodů se obracíme na všechny řidiče, chodce, nebo cyklisty, které v pátek 21. ledna kolem osmnácté hodiny řidič osobního vozidla Volvo C70 svou jízdou z Petřvaldu do Havířova ohrozil," doplnila policejní mluvčí.

Lidé mohou kontaktovat policisty dopravního inspektorátu, konkrétně prap. Szotkowski, tel. 974 734 585, případně 974 734 251. Svědci se mohou obrátit i na obvodní oddělení Petřvald. Případně na bezplatnou linku 158. Policisté uvítají i záběry z palubních kamer.