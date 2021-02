Operátoři Zdravotnické záchranné služby MS kraje přijali informaci o události v obci Podvihov před půl desátou dopoledne. Na místo vyslali z opavských základen lékařské rendez-vous a tým rychlé zdravotnické pomoci.

Sedmašedesátiletý muž cestoval ve vozidle, které sjelo ze silnice do pole a narazilo do stromu. Svědkové události nalezli postiženého uvnitř automobilu bez známek života a zahájili nepřímou srdeční masáž, což bylo klíčové. Pomoc dále poskytovali přivolaní hasiči, a to také bylo nezbytné pro pozdější záchranu života nešťastníka.

„Po příjezdu pokračovali záchranáři ve snaze o záchranu pacienta rozšířenou resuscitací. Muž byl zaintubován, připojen k přístrojem řízené ventilaci, posádky zajistily vstup do kostní dřeně a zahájily podávání léků, opakovaně také musely podávat defibrilační výboje. Po téměř půl hodinovém úsilí se záchranářům podařilo obnovit pravidelnou srdeční činnost a zajistili transport do ostravské Fakultní nemocnice,“ přiblížil mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Zasahující lékař neshledal známky poranění. Stav pacienta vznikl patrně z interní příčiny a k nehodě tak mohlo dojít při náhlé ztrátě vědomí a zástavě oběhu.