K dopravní nehodě tří vozidel došlo v pondělí před půlnocí v Ostravě-Hrabůvce. Na místě zasahovali záchranáři i hasiči. Při nehodě došlo ke zranění devíti osob.

Ilustrační foto.

Čtyři posádky zdravotnické záchranné služby se v pondělí 11. září večer podílely na zásahu u dopravní nehody v Ostravě. Střet tří vozidel v městské části Hrabůvka byl krajským operátorům nahlášen před půl jedenáctou večer. Na pomoc byly vyslány týmy ze základen v Zábřehu a Ostravě-Jihu.

„Záchranáři ošetřovali celkem devět účastníků nehody - pět žen a čtyři muže, a to ve věku mezi dvaceti a šestačtyřiceti lety. Všichni byli při vědomí, se zdravotníky komunikovali a byli mimo ohrožení života. Utrpěli většinou středně těžká poranění hlavy, hrudníku, nebo končetiny. Jedna zraněná jevila známky otřesu mozku. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče bylo sedm pacientů transportováno do zdravotnických zařízení – pět do Fakultní a dva do Městské nemocnice Ostrava. Stav dvou účastníků nevyžadoval přepravu do nemocnice a byli ošetřeni na místě události," uvedl k nehodě mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Na místě bouračky se činili rovněž hasiči, kteří po příjezdu na místo události pomáhali zdravotníkům s ošetřováním zraněných. Dále zajistili automobily proti vzniku požáru a sorbentem zasypali uniklé provozní náplně. Po zadokumentování nehody ze strany policie asistovali při nakládání havarovaných vozidel na odtah a uklidili vozovku.