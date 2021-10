Krátce před tím starosta prezentoval krnovským zastupitelům a členům dopravní komise výstupy, k jakým došel tým docenta Jiřího Čarského z Ústavu dopravních systémů ČVUT. V souboru dopravních řešení pro budoucnost Krnova jsou na prvním místě nejdřív provizorní a pak i trvalé okružní křižovatky na obchvatu místo současných průsečíkových. "Za více než sedm století historie našeho města bychom našli jen minimum staveb, které takto zasáhly do životů nás - obyvatel města Krnova," zhodnotil Hradil výstavbu obchvatu, která stála miliardu a trvala čtyři roky.

"Byl v uplynulých letech jedním z mála krnovských zastupitelů, kteří se stavbou obchvatu nesouhlasili. Dobře jsem věděl o jeho přednostech, ale těch mínusů bylo pro mě zkrátka až příliš. Poprvé si tak jako starosta města přeju, abych se mýlil. Aby se ukázalo, že přes všechna negativa byla stavba obchvatu dobrým řešením a my Krnované si s odstupem času řekli: dobře, že ho máme. Abychom si mohli po čase říct, že dvě problémové křižovatky s obchvatem nejsou nebezpečné," napsal starosta Hradil necelé čtyři hodiny před tím, než na obchvat vjela první auta v rámci zkušebního provozu.

"První vážná dopravní nehoda přišla pouhých pět dnů po spuštění obchvatu. Podle prvních informací nejsou zranění vážná a snad budou všichni brzy v pořádku. Naše úsilí za bezpečnější křižovatky pokračuje, za dva týdny jedeme do Ostravy na jednání s Policií. Usilujeme o zřízení kruhových objezdů - i provizorních jako rychlé řešení," napsal starosta Krnova pod fotografii první havárie na novém obchvatu.

První vážná nehoda se odehrála pět dní poté, co na obchvat Krnova vjela první auta. | Foto: se svolením Tomáše Hradila

