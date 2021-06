„V minulých letech jsme dětem pravidla týkajících se například bezpečného přecházení silnice, jízdy na kole či kolečkových bruslích intenzivně připomínali většinou po letních prázdninách. Bohužel zrovna během čtvrtečního odpoledne byli dopravní policisté vysláni ke kolizi mezi nezletilou dívkou a vozidlem,“ informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Ve čtvrtek 3. června po 14. hodině čtrnáctiletá slečna nečekaně vstoupila do vozovky. Na zastávce vystoupila z autobusu hromadné přepravy a potřebovala přejít komunikaci. Do vozovky vstoupila zpoza zadní části autobusu přímo do jízdní dráhy právě projíždějícího vozidla.

Řidič osobního vozidla Opel Astra nestačil na dívku zareagovat a levou přední části ji srazil. Po střetu dívka utrpěla vážná zranění a letecky byla transportována do Fakultní nemocnice Ostrava. Požití alkoholických nápojů bylo u řidiče vyloučeno dechovou zkouškou.