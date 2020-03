Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje (ZZS) zasahovala v neděli 8. března odpoledne u vážně zraněného muže v Havířově.

Na místo vyjel tým rychlé zdravotnické pomoci i posádka letecké záchranné služby.

"Pacient byl v době zásahu ZZS při vědomí, utrpěl však vícečetná poranění, a to v oblasti hlavy, trupu a dolní končetiny. Týmy záchranářů jej uložily do vakuové matrace, zajistily podání potřebných léků, ošetřily vnější poranění a připravily k transportu do zdravotnického zařízení. Muž byl poté vrtulníkem MZS přepraven na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice a předán do péče tamních lékařů," popsal v pondělí ráno zásah mluvčí ZZS Lukáš Humpl s tím, že úraz byl oznámen prostřednictvím tísňové linky před patnáctou hodinou.