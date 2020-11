"Před čtrnáctou hodinou převzali operátoři záchranné služby informaci o pádu člověka z výšky v městské části Poruba. Na místo vyjela lékařská a zdravotnická posádka, pomoc k postiženému dorazila během čtyř minut od převzetí výzvy k zásahu," uvedl k události mluvčí krajské ZZS Lukáš Humpl.

Devětadvacetiletý muž měl spadnout ze třetího patra domu, poté zůstal ležet v bezvědomí. Prvotní lékařské vyšetření ukázalo vícečetná a život ohrožující poranění.

"Lékař ZZS musel zajistit dýchací cesty pacienta a jeho připojení k přístrojem řízenému dýchání. Záchranáři naložili krční límec a za pomocí scoop rámu uložili muže do vakuové matrace. Připravili jej k transportu do zdravotnického zařízení a poté přepravili do ostravské Fakultní nemocnice. Předán byl do péče tamního týmu urgentního příjmu," dodal Lukáš Humpl.

Kriminalisté případ vyšetřují. Podle mluvčí policie Pavly Jirouškové prozatím vyloučili cizí zavinění.