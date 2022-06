"Na místo, do obce Horní Lhota na Ostravsku, ještě před posádkami ZZS dorazili pomoci také dva first respondeři. U muže selhávalo dýchání a lékař LZS proto musel přistoupit k intubací dýchacích cest, stejně jako k zajištění přístrojem řízené ventilace," uvedl k zásahu mluvčí ZZS kraje Lukáš Humpl s tím, že muž byl s mnohočetnými poraněními a po dalších opatřeních transportován vrtulníkem v kritickém stavu transportován do nemocnice.