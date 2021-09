"Ostravští dopravní policisté vyjížděli na oznámenou dopravní nehodu, ke které došlo díky nepřizpůsobení rychlosti jízdy, vlivem čehož řidič nestačil včas zareagovat, vyjel vpravo mimo komunikaci a narazil do budovy prodejny, která rozjeté vozidlo zastavila," uvedla k nehodě mluvčí policie Eva Michalíková s tím, že předběžná škoda byla na místě vyčíslena na skoro půl milionu korun.

Auto v Ostravě vjelo do prodejny potravin. | Foto: Policie ČR

Děsivě vypadající dopravní nehodu má na kontě řidič (ročník 1982), který vozem Škoda Octavia vjel do prodejny potravin v Ostravě-Zábřehu. Naštěstí nikoho z přítomných přitom nezranil.

