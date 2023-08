U vážné dopravní nehody zasahovaly v sobotu 12. srpna odpoledne posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. V Ostravě-Hrabové se srazila dvě vozidla.

Vrtulník letecké záchranné služby Ostrava - ilustrační foto. | Foto: se souhlasem HZS MSK

Krajští operátoři obdrželi informace o události pět minut před 15. hodinou. Na místo vyjely dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci, spolu s lékařským rendez-vous. Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že záchranáři ošetřovali celkem čtyři účastníky nehody, všichni byli při vědomí a se zdravotníky v kontaktu.

Ploty kolem Rudné ulice v Ostravě. Jak to bude se zvýšením rychlosti na 110 km/h

„Sedmiletý chlapec utrpěl těžké poranění dolní končetiny a hlavy, stejně jako další, o čtyři roky starší chlapec, jehož poranění byla středně závažná. Čtyřiatřicetiletá žena byla rovněž zraněna vážně, a to v oblasti dolní končetiny. Všichni tři účastníci nehody byli po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče přepraveni do ostravské fakultní nemocnice,“ upřesnil Lukáš Humpl s tím, že do péče Městské nemocnice Ostrava byla předána se středně těžkým poraněním horní končetiny pětapadesátiletá žena.