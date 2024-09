Policisté zjistili, že krátce po jedné hodině ranní jel 45letý řidič osobního motorového vozidla po dálnici D1 v úseku mezi ostravskou Novou Vsí a Hošťálkovicemi, ve směru jízdy od Ostravy na Bohumín. Z dosud zjištěných informací lze vyvodit, že při sjíždění z dálnice nedbal dopravního značení a nedal v křižovatce přednost v jízdě osobnímu automobilu jedoucímu po hlavní silnici.

„Tím došlo ke střetu vozidel, kdy jedno z nich bylo odhozeno úplně mimo komunikaci. Celkově bylo zraněno šest osob. Ve voze jedoucím od dálnice to byly osoby dvě. Ostravští policisté již vyloučili případné požití alkoholických nápojů u obou řidičů provedenými dechovými zkouškami, nicméně nehodovým dějem a okolnostmi dopravní nehody se nadále zabývají,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Krajskému zdravotnickému operačnímu středisku byla nehoda nahlášena v neděli 8. září ve čtvrt na dvě v noci a k zásahu vyjely tři posádky záchranářů – dvě zdravotnické a jedna lékařská.

Záchranáři ošetřovali celkem šest účastníků nehody, pět mužů a jednu ženu. „Těžké zranění dolní končetiny a pánve utrpěl osmapadesátiletý muž. Další pacienti, všichni středního věku, byli ošetřeni se středně závažnými poraněními, ponejvíce končetin, ale také hlavy, zad nebo hrudníku,“ informoval mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl.

Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče posádky všechny raněné transportovaly do ostravských zdravotnických zařízení – tři do Fakultní a tři do Městské nemocnice.