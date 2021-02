Hasiči přitom museli opatrně vyprostit zraněného řidiče z útrob osobního automobilu Renault Mégane.

„V Lazecké ulici zasahovaly jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ze stanic Orlová a Havířov. Hasiči zraněného řidiče vyprostili z osobního automobilu pomocí hydraulických nástrojů. Po odstranění levého boku renaultu byl muž položen na páteřní desku,“ popsal mluvčí hasičů Petr Kůdela.

ke střetu mezi vozidly došlo při cestě z Orlové do Havířova. Řidič Renaultu jel v pravém jízdním pruhu ve směru na Havířov. Poblíž odbočení k Dolu Lazy, v pravotočivé zatáčce, zřejmě najel na náledí a dostal se do smyku. Vozidlo vyjelo mimo jízdní pruh a narazilo do plastového citybloku, a přejelo do protisměrného pruhu. V tu chvíli místem projíždělo nákladní vozidlo Man, jehož řidič i přes strhnutí řízení vpravo, střetu již nedokázal zabránit, a došlo k čelnímu střetu vozidel.

Hasiči ještě odnesli zraněného řidiče do vrtulníku LZS Ostrava a uklidili místo nehody.