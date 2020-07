Na místě ale v tu chvíli byla i policistka z Karviné. Ta sice byla právě mimo službu a měla volno, přesto zakročila.

"Podezřelá žena měla usednout za volant vozidla i přes to, že před jízdou požila alkoholické nápoje, orientačním měřením jí bylo detekováno skoro 3 promile alkoholu v dechu. Za volant vozidla Citroen usedla ve večerních hodinách včerejšího dne a na ulici Hřbitovní ve směru do Českého Těšína nezvládla průjezd pravotočivou zatáčkou, vyjela mimo komunikaci a narazila přední částí do oplocení domu," popsala úterní večerní nehodu policejní mluvčí Karolína Bělunková.

Jízdu a havárii viděla v "přímém přenosu" náhodně přítomná policistka územního odboru Karviná. Ta sice měla zrovna volno, ale konala. "Řidičce svým vozidlem zabránila v odjezdu z místa nehody a ženu následně zadržela ve chvíli, co se snažila z místa nehody odejít," pokračuje policejní mluvčí.

Opilá řidička byla následně převezena k jednorázovému ošetření do nemocnice, pak kvůli vysoké opilosti putovala na záhytku. Škoda na pobouraném oplocení byla předběžně vyčíslena na takřka dvacet tisíc korun. "Ve věci již byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy v tomto případě hrozí ženě trest odnětí svobody až na tři léta, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti," doplnila mluvčí policie.