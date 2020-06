/FOTOGALERIE/ Řidiči v Moravskoslezském kraji se letos na jaře, zvláště po vydatných srážkách v posledních dnech, stále častěji dostávají se do šlamastyky při jízdě či zastavení na lesní, polní či jiné menší komunikaci, nebo na osvědčených neoficiálních parkovacích plochách. Zatímco v mnoha minulých suchých letech bývaly vždy pevné a spolehlivé, dnes zde jejich plechoví miláčci zapadnou a někdy jim musí pomoci hasiči.

Dvě jednotky profesionálních hasičů (HZS MSK) se zde zapojily do vyproštění nákladního automobilu MB Actros. | Foto: HZSMSK

Tak se stalo i v úterý 9. června odpoledne v zahrádkářské kolonii Opavice na okraji Ostravy-Martinova. Dvě jednotky profesionálních hasičů (HZS MSK) se zde zapojily do vyproštění nákladního automobilu MB Actros, který se mezi vzrostlými stromy na břehu řeky Opavy probořil do měkké hlíny na obvykle pevném místě – i se dvěma kusy zábradlí. Ta přivezl pro zbrusu novou lávku přes Plesenský potok (vtékající do Opavy), a to v rámci úprav Jantarové stezky. Hmotnost vozidla byla odhadnuta na 12 tun.