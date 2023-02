„Z dosud nezjištěných příčin řidič trolejbusu vyjel vpravo mimo vozovku a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Provedená dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u řidiče trolejbusu negativní,“ uvedla mluvčí Policie ČR Kateřina Kubzová.

Zdroj: Youtube

Na místo dorazily všechny složky IZS, silnice je na nezbytnou dobu uzavřena.

Tři jednotky hasičů ze stanic Slezská Ostrava a Fifejdy s sebou dovezly vyprošťovací speciál. „Velitel zásahu si k události přivolal vyprošťovací speciál Mercedes Bison z centrální stanice HZS MSK v Zábřehu, který se po vyšetření nehody postaral o vyproštění trolejbusu a jeho odtah,“ informoval mluvčí hasičů Jakub Kozák.

