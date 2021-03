"V neděli 28. března byli hasiči z operačního střediska Zdravotnické záchranné služby požádáni o pomoc se záchranou jednoho z dělníků, který se z důvodu zdravotních obtíží nedokázal dostat ze střechy autoservisu v Ostravě," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

Do Opavské ulice v Ostravě tak patnáct minut před desátou hodinou dopoledne vyjela profesionální jednotka ze stanice HZS MSK v Ostravě-Porubě.

"Hasiči opatrně naložili zraněného do koše automobilového žebříku a šetrně jej transportovali na zem, kde si muže převzali do péče zdravotníci," dodal k zákroku mluvčí hasičů.

Zdravotnická záchranná služba zasahovala v sobotu 27. března odpoledne u vážně zraněného v Ostravě. Před půl čtvrtou bylo krajské operační středisko ZZS vyrozuměno o pádu muže z výšky asi šesti metrů. Operátoři vyslali na pomoc lékařský tým rendez-vous a posádku rychlé zdravotnické pomoci.

"Čtyřiašedesátiletý muž byl nalezen na zemi poté, co ve výšce řezal strom. V okamžiku příjezdu posádek ZZS jevil známky poruchy vědomí. Zasahující lékař u něj zjistil poranění hlavy a mozku, nevyloučil ani další možná zranění. Pacient byl zajištěn krčním límcem, uložen do vakuové matrace, záchranáři mu podali nitrožilně potřebné léky a kyslík. Po dalších úkonech v rámci přednemocniční neodkladné péče byl transportován do ostravské Fakultní nemocnice a předán do péče týmu urgentního příjmu," doplnil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.