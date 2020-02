Podle Petra Kůdely, tiskového mluvčího moravskoslezských hasičů, dostalo operační středisko hasičů informaci o dopravní nehodě na 338 kilometru dálnice ve směru na Ostravu krátce před půl čtvrtou ranní.

VIDEO HASIČŮ Z NEHODY ZDE:

„K místu nehody vyjely čtyři jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje - ze stanic Bílovec, Nový Jičín, Ostrava-Zábřeh a Ostrava-Přívoz, a také dvě jednotky dobrovolných hasičů, z Bílovce a Studénky,“ sdělil Petr Kůdela.

Hasiči na místě zjistili, že kamion naložený naložený smrkovými kládami prorazil středová svodidla a poškodil most.

„Do vysypaného nákladu pak měla v opačném směru narazit polská dodávka, oba řidiči byli zranění, pro jednoho přiletěl vrtulník Letecké záchranné služby,“ pokračoval Petr Kůdela a upřesnil, že svodidla byla poničená v délce okolo šedesáti metrů.

„Vyvrácený kamion ležel při příjezdu hasičů ve srolovaných středových svodidlech, část nákladu na silnici. Hasiči klády převáželi za krajní svodidla pomocí malého nakladače Bobcat, nebo přenášeli v rukou. Už za světla sem přijel kamion s velkými kleštěmi, kterými byly přeneseny za svodidla klády, které zůstaly pohromadě na korbě,“ dodal mluvčí hasičů s tím, že hasiči mezitím rozřezávali poničená svodidla, aby mohla soukromá vyprošťovací a odtahová služba kamion zvednout.

Potom odčerpávali naftu z proražené nádrže Scanie a předali místo nehody Policii ČR. Na místě nehody také pracovala firma Ekoaqua kvůli úniku nafty z proražených nádrží kamionu do půdy.

Krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská k nehodě doplnila, že do vysypaného nákladu narazila dvě vozidla, každé v jiném směru.

„Z předběžně zjištěných informací vyplývá, že řidič jedoucí ve směru na Ostravu měl z prozatím nezjištěného důvodu, nelze vyloučit mikrospánek, narazit do středových svodidel, poškozen byl současně pilíř mostní konstrukce. Došlo k vysypání dřeva na komunikaci, a to především do protisměru. Při nehodě došlo ke zranění osob,“ uvedla mimo jiné Soňa Štětínská.

Policisté až do odpoledne odkláněli dopravu, prováděli na místě dokumentaci a zjišťovali a vyhodnocovali informace k dopravní nehodě, včetně míry zavinění. Policejní mluvčí dodala, že u žádného z řidičů nebylo zjištěno požití alkoholických nápojů. Předběžná škoda na kamionu a převáženém nákladu je vyčíslena na 950 000 korun, na dalších dvou vozidlech dosahuje po sečtení škoda 100 000 korun.

Informacemi o škodě vzniklé na mostním pilíři policisté dosud nedisponují,“ uzavřela Soňa Štětínská.