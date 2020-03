Řidiči by proto měli být ve střehu a nechat si před odjezdem dostatečnou časovou rezervu na očištění čelního skla i dalších částí vozidla od námrazy a případného sněhu.

NEHODY

Přestože průběh letošní zimy zatím patří k těm mírnějším a vydatného sněžení bylo jen poskrovnu, policisté řešili řadu dopravních nehod způsobených pádem ledu či sněhu z vozidel, hlášena jsou i zranění. Další havárie zavinili řidiči s nedostatečným výhledem přes zamrzlá skla.

Právě na tento nešvar se policisté při svých kontrolách zaměřují a tvrdě ho trestají. Například na Opavsku zastavili hazardéra, nad jehož počínáním jen kroutili hlavami. Jako odstrašující příklad pořídili fotografii z místa řidiče, který si na čelním skle udělal jen malý průzor. Pokud by z pravé strany přicházel chodec, motorista by ho neměl šanci zahlédnout.

Námraza na snímcích policie:

„Řidiči by před jízdou měli odstranit sněhovou vrstvu či námrazu z povrchu celého vozidla, tedy z karosérie, včetně všech oken, tak, aby byl zajištěn řádný výhled z automobilu. Řádně očistit je zapotřebí i zpětná zrcátka, přední a zadní světlomety, ukazatele směru a obě registrační značky,“ uvedl René Černohorský z moravskoslezské policie s tím, že hříšníkům hrozí na místě až dvoutisícová pokuta.

LED

Ve střehu by měli být i řidiči nákladních vozidel. „Řidiči nákladních vozidel a souprav, zejména s plachtovou střechou, musejí věnovat pozornost tomu, zda se na střeše nevytvořil led, který by při odtržení a případném pádu mohl ohrozit životy, zdraví a majetek osob,“ dodal Černohorský.

Že nejde o plané varování, potvrzuje i dva roky starý případ šestapadesátiletého řidiče. Z jeho nákladního vozidla odpadl kus ledu, který zasáhl v protisměru jedoucí policejní vůz.

Výsledkem bylo rozbití čelního skla a zranění ochránce zákona sedícího na místě spolujezdce. Utrpěl poranění obou očí. Podle znalců šlo o středně těžká zranění. Motorista skončil před ostravským okresním soudem. Ten i díky viníkově upřímné lítosti trestní stíhání podmíněně zastavil, a to na zkušební dvouletou lhůtu.

„Mrzí mě, co se stalo. Bylo to moje nedůsledné chování,“ uvedl řidič s tím, že sice kontroloval plachty firemního vozidla, neudělal to však pečlivě. Jak dodal, v ten den podstoupil stomatologický zákrok, což mohlo mít vliv na jeho koncentraci. Tím ale svou nedbalost omlouvat nechtěl. „Je mi jasné, že jsem profesionální řidič. Měl jsem to udělat důsledně,“ uvedl.