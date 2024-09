Asistent / Asistentka obchodu (25 hodin týdně) - OZP VYHRAZENO pro OZP. První kontakt E-MAILEM: kariera@wekool.cz Jsme Ostravská společnost WeKool s.r.o. silný partner na trhu. Jsme stabilní společnost s 30 zaměstnanci. Budete se podílet na rozvoji obchodní strategie digitalizační systémy. Efektivně vyhledávat nové příležitosti a být důležitou součástí našeho obchodního oddělení. Nejedná se o prodej, to má na starosti obchodník. Práce je vyhrazena pro OZP. Podáme ti pomocnou ruku a nenecháme tě v tom samotného. Nástup je možný dle dohody. Jaká bude tvá pracovní náplň. Budeš podporovat náš obchodní tým tím, že budeš plánovat a organizovat. Představení společnosti - informativní hovor. Vedení záznamů a reportů z telefonických hovorů. Práce s interním systémem RAYNET (zaučíme tě). Příprava a zpracování obchodních nabídek. Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít. Profesionální jednání a empatie v komunikaci s klienty. Vynikající telefonické komunikační dovednosti. Týmový hráč s pozitivním přístupem a ochotou učit se nové věci. Znalost práce na PC, včetně základních kancelářských aplikací. Chuť pracovat v týmu a rozvíjet se v rámci společnosti. Zvládat různorodé situace s úsměvem. Co Vám můžeme nabídnout. Jistý fix + odměny za výkon po zkušební době. Telefon s neomezeným tarifem i pro soukromé účely. Moderní prostory s výbornou dostupností. Pracovní dobu pouze 5 hodin. Multisport kartu jako benefit pro vaše volnočasové aktivity (po zkušební době). Skvělý tým a výbornou kávu na pracovišti. Teambuildingové akce. Zaujali jsme tě? To jsme moc rádi. Zašli svůj životopis na kariera@wekool.cz. Držíme ti židli! 13 000 Kč

Detail nabízené práce