Jednoho z řidičů odvezla sanitka z místa události k dalšímu ošetření, průběžně prováděný průzkum naštěstí nepotvrdil, že by se nafta dostala do vodního toku, většinu se podařilo zachytit na komunikaci či v retenčních jímkách.

„Hasiči ihned sorbentem a sorpčními hady ohradili všechny dostupné výpusti z komunikace i drobný vodní tok pod silnicí. Do řešení následků nehody se zapojily i orgány životního prostředí a Povodí Odry,“ informoval mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Všechny tři jednotky hasičů se po příjezdu zapojily do likvidace následků této nehody, při níž si oba těžké kolosy po nárazu zcela zdevastovaly palivové nádrže. Už v době příjezdu hasičů na místo z nich masivně unikala nafta - odhadem v nich bylo dohromady 1600 litrů.

Nechybělo moc a řešili malou ekologickou havárii. Hasiči a pracovníci Povodí Odry zasahovali v pondělí 4. října u nehody dvou kamionů na silnici I/11 ve směru od Jablunkova do Stříteže.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.