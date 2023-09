Tragická nehoda, při které tramvaj během rozjezdu zachytila vystupující ženu, se stala tento týden v Olomouci. Cestující utrpěla devastující smrtelná zranění. Neštěstí dalo vzpomenout podobnému případu, který se stal před devíti lety v Ostravě…

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Soud tenkrát jako viníka jednoznačně označil řidičku tramvaje. I tehdy, stejně jako u olomoucké nehody, zůstal ve dveřích uvězněný vystupující muž. V osudnou chvíli stál venku. Uvnitř vozu se však nacházela část batohu, který měl na zádech. S tramvají se snažil chvíli běžet, poté jej ale souprava vtáhla do kolejiště. Utrpěl řadu velmi vážných zranění, mimo jiné amputaci obou nohou. Naštěstí přežil.

Lidé v hrůze křičeli

Nehoda se stala 9. září 2014 u zastávky poblíž radnice městského obvodu Ostrava-Jih. Muž vystupoval z druhého vozu soupravy. Lidé ho zaregistrovali ve chvíli, kdy jej tramvaj začala táhnout. „Lidé křičeli, že ve dveřích zůstal pán. On s tou tramvají jako by šel. Začal mávat rukama. Zmáčkla jsem tlačítko nouzové brzdy. Pak se mi ztratil z dohledu, jako by sjel pod tramvaj,“ uvedla svědkyně.

Tragédie v Ostravě. Tramvaj srazila cyklistu, zaklíněný muž zemřel

Podle soudu nehodu svou nepozorností zavinila řidička tramvaje. „Neprovedla důsledně všechny úkony potřebné k tomu, aby nedošlo k ohrožení dopravy. Nepřesvědčila se o situaci podél tramvaje,“ uvedla předsedkyně senátu, který ženě vyměřil roční podmíněný trest s odkladem na dvouletou zkušební lhůtu. Současně jí vyslovil zákaz řízení kolejových vozidel na dva roky.

Řidička vinu odmítla

Řidička tramvaje však byla přesvědčena, že nepochybila. Uvedla, že se jako jindy nejprve pohledem do zrcátka přesvědčila, zda u dveří někdo není. Poté zmáčkla tlačítko s výstražným tónem, po kterém se rozsvítí světlo a dveře se automaticky po několika sekundách zavřou. Vzápětí se znovu podívala do zrcátka. „Nikoho jsem tam neviděla,“ vypověděla. Následně zmáčkla další zvonkové tlačítko a rozjela se.

Srážka tramvaje s motorkou v Ostravě-Jihu. Chybovat měla řidička DPO

Zároveň zdůraznila, že pokud nejsou dveře zavřené, tramvaj se nerozjede. Systém tedy musel všechny dveře vyhodnotit jako řádně uzavřené. Vše nasvědčuje tomu, že se batoh mezi dveřmi zachytil o přezku. U takto malých předmětů může zabezpečovací mechanismus situaci vyhodnotit jako normální.

Něco se mihlo

„Přede mnou byl přechod. Sledovala jsem, aby mi tam někdo nevlezl. Když jsem se po několika metrech podívala do zpětného zrcátka, zdálo se mi, že se tam něco mihlo, připadalo mi to jako krabice nebo pes. Tak jsem začala brzdit,“ uvedla řidička. Soud ale konstatoval, že se po rozjezdu měla znovu podívat do venkovního zrcátka. Jak ukázal vyšetřovací pokus, v daném místě mohla v zrcátku vidět prostor u všech šesti dveří. Pokud by tedy situaci při rozjezdu nebo bezprostředně po něm zkontrolovala, mohla neštěstí zabránit. O viníkovi olomoucké tragédie musí rozhodnout soud.