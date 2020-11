První vozidlo Octavia řídila 27letá žena, která z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde se čelně střetla s druhým osobním vozidlem. Po nehodě zůstala řidička zaklíněna v automobilu a museli ji vyprostit hasiči. Utrpěla těžká zranění, kterým i přes poskytnutou pomoc bohužel podlehla.

Záchranáři ošetřili celkem šest zraněných – dva dospělé a čtyři děti.

"V každém z vozidel cestovaly čtyři osoby. Tři dospělé a čtyři nezletilé osoby byly převezeny k vyšetření a ošetření do nemocnice," popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

"Muž a žena středního věku utrpěli středně těžká poranění a pozemní týmy ZZS je transportovaly do frýdecko-místecké nemocnice. Do téhož zdravotnického zařízení byly po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče předány dvě děti školního věku s lehkým poraněním horní končetiny a hrudníku," dodala mluvčí ZZS Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl s tím, že dvě menší děti byly ošetřeny a letečtí záchranáři je následně přepravili do Fakultní nemocnice v Ostravě. Jejich zranění nebyla život ohrožující.

Silnice byla v místě nehody uzavřena a policisté odkláněli provoz.

"Dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty na místě provádí potřebnou dokumentaci a další úkony a zjišťují okolnosti a příčinu nehody. U řidiče byla dechová zkouška negativní, u zesnulé řidičky bude nařízena soudní pitva, která určí příčinu úmrtí a případné ovlivnění návykovými látkami," dodala Jiroušková.