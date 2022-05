Šestapadesátiletý muž zůstal v havarovaném vozidle zaklíněn a v bezvědomí. „Tým ZZS naložil krční límec a zajistil žilní vstup, kterým podal nezbytné léky. Poté hasiči pacienta vyprostili. Následně byl zafixován pánevním pásem a uložen do vakuové matrace, záchranáři mu podali rovněž kyslík. Zasahující lékařka u něj zjistila poranění hlavy a mozku,“ poznamenal mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Další dva muži ve věku jedna a dvaatřicet let byli posádkami ošetřeni se zraněními horní končetiny, respektive páteře a jejich stav byl středně závažný. Všichni pacienti byli po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče transportováni do ostravské fakultní nemocnice, a to na oddělení urgentního příjmu a úrazovou ambulanci