K vážné dopravní nehodě na Opavsku museli v neděli 27. června časně ráno vyjíždět záchranáři i hasiči. Událost se stala před čtvrtou hodinou ranní mezi Neplachovicemi a Holasovicemi na silnici I/57.

Vážná dopravní nehoda u Holasovic. 27. června 2021. | Foto: HZS MSK

Osobní auto, v němž cestovali čtyři mladí muži skončilo po nehodě převrácené na střeše mimo cestu. „Vozidlo Volvo z dosud nezjištěných příčin přejelo do protisměru a následně do levé silniční příkopy. Zde narazilo do betonové zídky mostu a bylo vymrštěno vzhůru. Přeletělo přes Heraltický potok, kde narazilo do břehu potoka a zůstalo stát na střeše,“ uvedla policejní komisařka Pavla Jiroušková.