„V souvislosti s touto nehodou se obracíme na samotného cyklistu, aby se přihlásil na nejbližší policejní služebnu, případně na linku 158. Také žádáme veřejnost, která k totožnosti cyklisty může přispět jakoukoliv informací, aby ji sdělila, byť anonymně, na tísňovou linku 158,“ doplnila Michalíková.

Nešikovný cyklista v dodávce

Ještě kurióznější nehoda se stala v roce 2018 v Ostravě-Hrabůvce. Tehdy nešikovný cyklista při sjezdu narazil do označeného policejního dodávkového vozu VW Transporter. Spadl na zem, po chvíli se ale zvedl, nasedl na kolo a ujel. Vše zachytila kamera v dalším vozidle. Poblíž bylo hned několik svědků, cyklistu se však identifikovat nepodařilo. Také v dalších regionech České republiky občas policisté řeší nehody, kdy nepozorní cyklisté narazí do jejich aut.

Co do činění měli například s kolařem, který si kontroloval údaje na tachometru a přehlédl služební vůz stojící u krajnice. Před několika dny na Mladoboleslavsku chtěli ochránci zákona zastavit cyklistu, který vjel na dálnici, kde neměl co dělat. Muž na kole manévr nezvládl a zezadu naboural do policejního auta. Měl v sobě alkohol.