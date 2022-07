Vše se odherálo poblíž křižovatky ulic Sokolská třída a Muglinovaská v Ostravě-Přívoze. "Policisté přijížděli okolo půl jedné odpoledne ke křižovatce, kde z dálky viděli muže v zeleném tričku, který jde po chodníku a má špatnou koordinaci těla. Při projíždění, naštěstí v prostředním jízdním pruhu, muž z ničeho nic spadl na zem na záda do prostoru přechodu pro chodce a zůstal nehybně ležet," popisuje mluvčí policie Eva Michalíková.

Policisté ihned zastavili a spolujezdec okamžitě vyskočil z auta a začal mladíkovi poskytovat první pomoc. Mezitím kolega bez váhání ihned přivolal lékařskou pomoc. Muž byl v tu chvíli zřejmě v bezvědomí a v křečích, na oslovení nereagoval.

"Policisté ihned začali zjišťovat, zda má průchozí dýchací cesty a následně ho dali do stabilizované polohy. Křeče a třepání postupně povolily a muž přicházel k vědomí. Viditelně byl v šoku a stále s policisty nekomunikoval," pokračuje policejní mlkuvčí.

Do několika minut pak na místo přijela rychlá záchranná služba, která si zraněného muže převzala do své péče s následným převozem do nemocnice v Ostravě. "Na pomoci se také spolupodíleli muž se ženou, kterým tímto také chceme poděkovat," dodala k případu, který se odehrál v sobotu 23. července, Eva Michalíková.