Tištěný a zdarma distribuovaný Deník Extra je jedním z klíčových nosičů značky Deník. Doplňuje síť digitálních zpravodajských webů Deník.cz a tradiční „papírový“ Deník v sedmi desítkách regionálních verzích.

Deník Extra | Foto: Deník

"Každý měsíc vydáváme přes 2 miliony kusů tohoto titulu, který míří zdarma do schránek v domech, do míst s větší frekvencí lidí a je také součástí sobotního Deníku jako jeho příloha,“ říká šéfredaktor Deníku Extra Martin Pleva. A vysvětluje, co vlastně Deník Extra je: "Důležité zprávy z vašeho okolí, témata, zábava i soutěže – to je ve zkratce Deník Extra.“