Během svého comebacku před patnácti lety zpíval MICHAL PROKOP písničku se stručným názvem 64. „Jó až mi bude šedesát a čtyři, to bude mejdan samej fór, z mládí mi přiletí upíři zazpívat When I’m Sixty Four.“ No a teď se to číslo změnilo na 74. „Přes všechny možné trable je to pořád stejný rock’n’roll,“ říká veterán českého bigbítu, kterému právě vyšla zbrusu nová deska Mohlo by to bejt nebe… Po devíti letech, jež uplynula od vzniku minulého CD Sto roků na cestě, ho na něm opět doprovází kultovní kapela Framus Five. V partě ostřílených muzikantů nechybí kníže rockových houslistů Honza Hrubý ani kytarový guru Luboš Andršt, za kterého však musel v určité chvíli převzít štafetu jiný frajer – Michal Pavlíček.