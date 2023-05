Šlo o neskutečné monstrum. Vědci se v pliosaurovi mýlili, byl mnohem hrozivější

Paleontolog David Martill našel v šuplíku muzea obratle obrovského mořského tvora. A nebyl to jen tak ledajaký tvor. Byl to pliosaurus, který mu v minulosti přinesl hojnou kritiku ze strany kolegů. Na konci 90. let v dokumentárním pořadu uvedl, že dorůstá až 25 metrů. S jeho odhadem ovšem vědecká komunita výrazně nesouhlasila a kontrovala, že dorůstá maximálně šesti metrů. Nejnovější nález ovšem ukazuje, že profesor se ve svém původním odhadu příliš nemýlil, neboť podle něj zvíře měřilo téměř patnáct metrů.

Pliosaurus byl obávaným mořským predátorem. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock