VÁLÍM HUDBU 2020

Kdy: Středa 16. září v 16:00-17:00

Kde: DŮM KNIHY KNIHCENTRUM

Za kolik: zdarma

V rámci Svatováclavského hudebního festivalu, se můžete ve středu zúčastnit festivalové besedy Válím hudbu 2020. Péče a motivace, to je jedno z hesel Svatováclavského hudebního festivalu, který systematicky podporuje talenty mladé generace. Novinkou letošního ročníku jsou workshopy světově uznávaných interpretů – sopranistky Martiny Jankové a koncertního mistra České filharmonie Jiřího Vodičky. Budou probíhat na Fakultě umění Ostravské univerzity a vyvrcholí společným koncertem „Válím hudbu 2020“ s mládežnickým Ostrava Youth Orchestra pod taktovkou Ondřeje Vrabce, a to 18. září v 19 hodin v Evangelickém Kristově kostele. Přiblížit tento projekt v době jeho konání přichází právě trojlístek těchto mimořádně zajímavých interpretů-pedagogů do KNIHCENTRA v Ostravě ve středu odpoledne.