Na výstavě bude k vidění například část ještě neprezentované sbírky Třebechovického muzea betlémů, betlémy z rozsáhlé sbírky pana Jaroslava Valenty, keramický betlém keramičky Hany Pěchulové z Opavy, velký keramický betlém keramičky Ivy Ryškové z Trojanovic, dřevěný havířský betlém řezbáře Tomáše Kudelniaka z Petřkovic, unikátní dřevěné plastiky a reliéfy lidového řezbáře Jana Čončka, rybí betlém pana Jana Czupryniaka z Polska a celá řada dalších. Těšit se můžete také na vánoční jarmark Vánoce na hradě, který se uskuteční v sobotu 14. prosince 2019.

Výstava betlémů potrvá do 5. ledna 2020. Slezskoostravský hrad bude otevřen do 23. prosince od 9 do 18 hodin, na Štědrý den 24. prosince od 9 do 16 hodin a 25. prosince až 5. ledna 2020 opět od 9 do 18 hodin.

Vstupné: zakoupíte pouze na pokladně hradu, platí VIP karta 2019.



Jednotlivé vstupné

80 korun – dospělí

50 korun – děti od 6 let včetně, studenti (s platným studentským průkazem), senioři (nad 63 let včetně), držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů

200 korun – rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let)

Zdarma – děti do pěti let včetně, doprovod ZTP/P

Skupinové vstupné (od 15 osob)

70 korun – dospělí

40 korun – děti od 6 let včetně, studenti (s platným studentským průkazem), senioři (nad 63 let včetně), držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů

Zdarma – děti do 5 let včetně, doprovod ZTP/P

Více informací na www.sleszkoostravskyhrad.cz.