„Zvažovali jsme, zda pustit diváky do našich sálů, ale nakonec jsme vyhodnotili, že bude pro všechny nejpříjemnější, když naplno využijeme našeho venkovního amfiteátru. Musíme sice naše představení trochu poupravit, protože venkovní prostor skýtá mnohá technická úskalí, ale všechno převažuje naše nadšení z toho, že se s diváky zase uvidíme naživo,“ přiblížila tisková mluvčí Lucie Mičková.

Divadelní představení budou probíhat vždy v sobotu i v neděli od 15:30. O víkendu 6. a 7. června se diváci mohou přijít podívat na inscenaci Fuj je to!, se kterou měli loutkáři letět v březnu na festival do Mexico City, kam bohužel kvůli zavřeným hranicím neodjeli. 13. a 14. června divadlo zahraje pohádku Jak šlo vejce na vandr, 20. a 21. června Hrnečku vař aneb Dvě pohádky o hrnečku a 27. a 28. června vše zakončí Malá Mína zmlsaná, rocková pohádka pro děti, co nerady špenát.

Pro všechny příznivce loutkového divadla, tvořivé děti a jejich rodiče i prarodiče lektoři z DLO připravili cyklus tvořivých dílen s názvem Vyrob si svou loutku. Dílny proběhnou v termínu od 10. 6. do 28. 6., vždy ve středu, v pátek a v neděli. Každý týden se bude vyrábět jeden typ loutky - prstová loutka, marioneta a mluvící maňásek, tzv. mapet. U dílen bude kapacita upravena na 15 účastníků a v průběhu dílny budou zajištěny bezpečné rozestupy.

„Věříme, že máme pro návštěvníky připravený program, který zlepší náladu a přenese je do prostředí plného fantazie, tvořivosti a příjemné rodinné atmosféry!“ uzavírá Lucie Mičkov