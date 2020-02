KDY: sobota 15. února od 20 hodin

KDE: RnR GARAGE Martinov (pořadatel: Rádio Čas)

ZA KOLIK: Vstupné v ceně 100 korun na tančení bez místa a 250 korun na sezení VIP Balkon

Těšit se můžete na DJ Marcela Woodmana a Aleše Škubala. Vše i s videoklipy na velkoplošné LED obrazovce 500 x 300 cm!. Prodej vstupenek bude probíhat od pondělí do pátku od 12 do 20 hodin. Prodej o víkendu bude probíhat pouze na objednávku, kterou můžete učinit během pracovního týdne od 12 do 20 hodin na čísle 725 524 700.