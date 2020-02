KDY: čtvrtek 20. února od 17 hodin

KDE: Knihovna města Ostravy, pobočka J. Trnky Ostrava- Fifejdy

Všechno, co se kolem nás děje, je zrcadlem našich myšlenek a našeho přesvědčení. Když budeme věřit, že za všechno můžou „oni“, tak se necháme celý život vláčet někým jiným. Přát si zdraví nestačí, ale v mysli to všechno začíná. Proč většina lidí ve svých předsevzetích a plánech selže? My všichni totiž většinou víme, co je pro nás dobré a co ne. Co bychom měli jíst a co bychom jíst naopak neměli. Na téma zdraví, změn ve stravování povede rozhovor v autorském pořadu Mariánskohorské kafíčko Vlaďka Dohnalová s poradkyní pro zdravý životní styl Marií Slámovou. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 20. února v Knihovně města Ostravy, pobočka J. Trnky Ostrava- Fifejdy. Začátek je v 17 hodin, vstupné dobrovolné.