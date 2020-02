Výstavu soch a maleb Oldřicha Haroka si můžete prohlédnout ve Slezskoostravské galerii. Vystudovaný typograf a majitel tiskárny se umění věnoval v raném věku a opět se k němu vrátil před patnácti lety.

Kdy: od 21. ledna do 6. března

Kde: Slezskoostravská galerie

Za kolik: plné vstupné 30 korun, zvýhodněné 20 korun (pro děti od šesti do patnácti let, studenty, důchodce a zdravotně postižené), rodinné vstupné 70 korun)