Pokud váháte, zda se stát čtenářem vědecké knihovny nebo chcete knihovnu někomu doporučit, je zde v březnu možnost tzv. registrace na zkoušku. Během celého měsíce března si noví návštěvníci vědecké knihovny mohou zkušebně a zdarma vypůjčit dvě knihy na 31 dnů (mimo e-knih) a vyzkoušet si i další služby jako například návštěvu studovny, využívání elektronických databází, výpůjčky časopisů a knih z příručních knihoven na místě a další. Stačí jen navštívit knihovnu a zaregistrovat se na zkoušku. Pokud se čtenáři služby zalíbí, jednoduše přijde s již vystavenou průkazkou a zaplatí si půlroční (100 Kč) nebo roční registraci (200 Kč).

Další výhodu připravila vědecká knihovna pro držitele Senior pasů (od 55 do 70 let), kteří ještě nejsou v knihovně zaregistrováni. Ti zde mají v týdnu od 2. do 6. března 2020 roční registraci s 50procentní slevou, tedy za 100 korun. A proč jsou výhody ve vědecké knihovně jen pro návštěvníky do 70 let? Protože od 70 let mají v knihovně registraci všichni zcela zdarma. Stejně tak od 1. 1. 2020 mají registraci zdarma i čtenáři od 12 do 18 let.

„V březnu zahájí Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě také nový přednáškový cyklus Věda ve vědárně, jehož první přednáška je nazvána Vše, co jste chtěli vědět o superpočítačích a nevěděli, koho se zeptat. Pracovníci IT4Innovations národního superpočítačového centra přijdou návštěvníkům předat informace o superpočítačích, jejich využití a významu ve středu 4. března v 16.30 hodin.

Každoročně zve knihovna na březnovou besedu jednoho mimořádného hosta. Tentokrát přijal pozvání Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt. Beseda s novinářem a autorem se uskuteční v úterý 31. března od 17 hodin,“ doplnila Marcela Stehlíková z MSVK.