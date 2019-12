Zaostřeno na muchomůrky

Přestože hlavní sezona houbaření už skončila, neznamená to, že by vyznavači brouzdání po lese neměli tzv. do čeho píchnout. Mohou se třeba vzdělávat. Ostravské muzeum totiž připravilo mykologickou přednášku o muchomůrkách. Uskuteční se v pondělí 2. prosince 2019 od 17 hodin a přednášejícím bude Vladimír Antonín.

Ilustrační foto. | Foto: Vladimír Tekverk