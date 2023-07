/FOTOGALERIE/ Před několika lety ho požádal o podpis, nyní proti němu nastoupí v Tipsport Czech Bowlu. Finále domácí ligy amerického fotbalu bude mít pro defenzivního beka Jana Telnara velké grády – musí totiž zastavovat přihrávky od Jana Dundáčka, hvězdy Vysočiny Gladiators. Jenže talentovanému hráči z ISMM Ostrava Stelers se daří, má nejvíce zachycených míčů přímo od quarterbacků.

Defenzivní bek Ostrava Steelers Jan Telnar. | Foto: Karin Tylová

„Žiju pro ten pocit, když mohu takto zastavit útok. Snad se mi bude dařit také ve finále,“ přál si Telnar. Souboj o cennou trofej je na programu v neděli od 18 hodin v Jihlavě.

Začínal klasicky, tedy s fotbalem nebo florbalem. V patnácti letech ale přišel na trénink amerického fotbalu a tento specifický kolektivní sport mu učaroval.

„Je totiž pořádně drsný, ale neskutečně propracovaný a organizovaný,“ rozplýval se Telnar, který už od začátku věděl, že chce hrát v obraně. „A to jsem v tu dobu měřil jenom 160 centimetrů a vážil 50 kilogramů. Přišel jsem na první trénink a už u toho zůstal.“

Jaký je jeho úkol na hřišti? Telnar komplikuje život útočícím hráčům soupeřova týmu. Primárně pak má zachytávat přihrávky od quarterbacků.

„Potřebujete předvídat, ale zároveň u toho plnit stanovené úkoly. Zároveň je to nesmírně složité, protože nemůžete jen tak sejmout soupeře, když na něho míří přihrávka. To je možné až když chytí míč. Proto soupeře musím efektivně stínovat,“ vysvětlil Telnar, kterému se tato činnost v letošní sezoně Snapbacks ligy velmi daří.

Hráč z Ostravy Steelers zastavil takto útok soupeřů hned třináctkrát. A to tak, že míč rovnou dokázal chytit, což je největší triumf obrany. Řečí amerického fotbalu se to nazývá interception. Ve finále Tipsport Czech Bowlu bude ovšem nahánět nejlepší útok celé ligy včele s quarterbackem Janem Dundáčkem. I díky němu nasbíral útok Gladiators nejvíce bodů v základní části.

„Je to radost hrát proti němu, každý zápas jsem si užil. Dokonce v minulosti jsem si nechal od něho podepsat lístek,“ dodal s úsměvem Telnar. „Na ten podepsaný lístek si nevzpomínám. Celá obrana Steelers je atleticky vybavená, jsou dobře koučovaní. Po celou sezonu podávali skvělé výkony,“ uznal Dundáček.

Oba týmy budou usilovat o svůj druhý titul v rámci Snapbacks ligy. Telnar by ho rád získal pro Ostravu, i kvůli tomu, že se povědomí v tomto městě o americkém fotbale významně rozšiřuje. „Dříve jsem lidem musel vysvětlovat, že to není ragby, povídal o rozdílech. Teď v Ostravě potkávám lidi s mikinami nebo tričkem s naším logem, chytají se na to. Dokonce mě nějaký mladý kluk poznal a pozdravil mě. Chodí nám na zápas více a více diváků,“ těší Telnara.

Jubilejní 30. Tipsport Czech Bowl v Jihlavě slibuje skvělou podívanou, bouřlivou atmosféru a americký fotbal na špičkové úrovni. Oba finalisté jsou ve výborné formě a zápas tak bude opravdovým soubojem titánů. Duel o českého mistra je na programu v neděli 16. července od 18 hodin a v přímém přenosu ho odvysílá Premier Sport 2, pro fanoušky na Slovensku JOJ Šport. Vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketportal.

Autor: Jiří Uhlíř