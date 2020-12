Zdroj: redakce

„David je mou srdeční záležitostí. I proto, že hokejově vyrůstal v našem kraji. Od té doby udělal obrovský kus práce a stále kráčí dopředu. Je to bojovník a skvělý hokejista, což dlouhodobě dokazuje,“ vysvětlil svou volbu Stanislav Žídek, předseda Českého krasobruslařského svazu.

„Měl skvělou sezonu, našlápnuto na padesát gólů, což se jen tak nepovede. Nebýt ukončení základní části, tak by se dostal i přes sto bodů. To je nepředstavitelné a myslím si, že by to byla velká věc pro celý český hokej,“ prohlásil Radek Faksa, hokejový útočník Dallasu.

„Vyhrát cenu pro nejlepšího střelce NHL je velký počin,“ přidal se Jan Václavík, trenér volejbalistů VK Ostrava.

Tomáš Souček skončil v regionu až za Pastrňákem. „Udělal obrovský skok a výkonnostní progres. Nedávno byl ve Slavii, teď ho chce Bayern Mnichov,“ řekl pro Součka hlasující házenkář Jan Sobol, stonásobný český reprezentant, který hraje momentálně ve Francii za Dijon.

„Byl u úspěchů Slavie, reprezentace a patří k oporám West Hamu,“ podotkl Daniel Černaj, sportovní ředitel fotbalového Frýdku-Místku.

Stejně hlasů jako Souček obdržela snowboardistka a alpská lyžařka Ester Ledecká. „Můj hlas dostala proto, že je komplexní sportovkyně. Dokáže dělat dvě odlišné disciplíny, což je v dnešní době nevídané, a je v nich na špici,“ podotkl Zdeněk Pommer, trenér volejbalistek TJ Ostrava.

„Ester je to multitalent. Fascinuje mě, že dělá dvě věci na tak špičkové úrovni. Jako lyžař a snowboarďák vím, že to není totéž, i když v obou případech se jede z kopce,“ zdůraznil Radim Kozel, vzpěrač a trenér Sokola Moravská Ostrava.

Za triem Pastrňák, Souček, Ledecká skončila rychlobruslařka Martina Sáblíková. „Je to prostě borka, co si drží parádní výkonnost po celou svou kariéru,“ odůvodnil svůj hlas žokej Marek Stromský.

„Proč dostává můj hlas Martina? Pro její pravidelně vysoké výkony. Vyhrát jednou a udělat výsledek umí spousta lidí, ale držet se na špičce individuálního sportu řadu let, to dokáže jen opravdový král sportu,“ uzavřel Michal Kulštejn, známý fitness trenér.