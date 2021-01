Miloš Matula, (ředitel TJ Ostrava):

NE

„Když někdo něco poruší, zvlášť jako veřejný představitel, který do parlamentu kandidoval jako nestraník za vládní stranu ANO, tak by v čele Národní sportovní agentury být neměl. Tím, že vládní opatření nedodržuje, není dobrým vzorem.“

Jaroslav Rovňan (ředitel SFC Opava):

ANO

„Sportovní kluby si nutně potřebují sáhnout na prostředky z kompenzací či rozběhnutých dotačních programů. Tyto procesy je potřeba dotáhnout do konce a rezignace Milana Hniličky by tomu neprospěla. Řekl bych to asi takhle: Milan Hnilička si sám zatloukl hřebík do rakve, ale svou prací a pílí si ho z ní může vytáhnout.“

Tomáš Ostarek (generální manažer NH Ostrava):

ANO

„Pan Hnilička udělal chybu, za kterou se omluvil a rezignoval na post poslance. Myslím si, že by byla škoda, kdyby ještě opustil i pozici šéfa NSA. Agentura začala zdárně rozvíjet svou činnost a odvolání jejího předsedy by mohlo vést k destabilizaci.“

Pavel Hinner (generální manažer HC RT Torax Poruba):

ANO

„Určitě to byla chyba, Milan si asi v první chvíli neuvědomil, že tak zásadně poruší opatření, ale myslím, že se k tomu postavil jako chlap. Věnoval padesát tisíc na charitu, aniž by ho k tomu někdo vyzval, k tomu se vzdal i poslaneckého mandátu. To je myslím dostačující. Za mě by v NSA měl zůstat, protože se to rozjíždí a Milan se snaží pro sport obecně vydobýt výhody, takže pro mě je to muž na správném místě. Chyby dělá každý, i tohle se může stát, ale aby za to nesl až takovou odpovědnost, mi připadá neadekvátní.“

HC Oceláři Třinec (stanovisko klubu):

NEVÍME

„O kauze máme informace jen z médií. Neznáme verzi účastníků setkání, a proto nechceme dělat žádné závěry nebo jej hodnotit.“

Marcel Cudrák (hrající manažer fotbalové Břidličné):

ANO

„Samozřejmě, to co se stalo, je odsuzující, byla to velká chyba. Už přišel o poslanecký mandát. Za mě ale odvádí dobrou práci, končit by asi neměl.“

Kamil Havrlant (prezident SBŠ Ostrava):

NE

„Zásadně porušil nařízení vlády ČR. Člověk v takto vysoké funkci si to nemůže za žádnou cenu dovolit. A rovněž nesouhlasíme s názorem pana Jansty, že basketbal a ČUS stojí za tím, aby pan Hnilička zůstal ve své funkci. Jako členové obou sdružení jsme proti tomuto názoru. SBŠ jakožto největší basketbalová organizace na severní Moravě, která působí kromě Ostravy také v Třinci, Českém Těšíně, Orlové a zahajuje činnost ve městech Karviná, Kopřivnice a Frenštát, považuje za nevhodné tímto způsobem zlehčovat jednání Milana Hniličky v situaci, kdy významná část členů SBŠ a celého sportovního prostředí nemůže z důvodu dodržování hygienických a protiepidemiologických opatření provozovat sportovní činnost vůbec, profesionální sport pak s významnými omezeními za vysokých dodatečných nákladů a bez přítomnosti fanoušků.“

Petr Chalupa (hokejový útočník Slezanu Opava):

ANO

„Pokud chce stát po lidech, aby dodržovali všechny nařízení, tak by měli jít příkladem především jeho čelní představitelé, což Milan Hnilička je. Ale jestli je to tak závažné provinění, aby musel nutně hned rezignovat na post šéfa NSA, o tom úplně přesvědčený nejsem.“

Jan Krejčíř (předseda Luigino.cz, největšího oddílu kolečkového bruslení v ČR):

ANO

„Na základě naší zkušenosti se sportovní agenturou, která přebírá agendu sportu po MŠMT, které svou agendu již dlouhodobě nezvládalo, tak bych pro odvolání šéfa Sportovní agentury nebyl. Navíc v této době podobné posezení probíhají úplně všude. Kdo z nás nebyl někde s kamarády v garáži na pivo?“