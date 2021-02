Maslák si vzal na čtvrtce zpět pozici české jedničky. V Ostravě nedal soupeřům včetně největšího domácího konkurenta Víta Müllera šanci. K mantinelu seběhl jako první a vedoucí pozici udržel.

"Bylo to plynulé, zrychlené tak akorát a šlo to vidět na tom závěrečné čase. Myslím si, že mi to jelo docela dobře celou trať. Ve finiši mi chyběli diváci, kteří by mě hnali k ještě lepšímu času," řekl České televizi.

Vedl si lépe takticky než v Karlsruhe. "Tam jsem měl po trati hodně sil, ale běžel jsem pomalu, protože jsem tam neměl prostor. Dnes jsem seběhl první, prostor tam měl a bylo to znát na tom čase," radoval se.

Další český rekordman Staněk rozhodl koulařskou soutěž prvním pokusem dlouhým 20,94 metru. Pak už se nezlepšil a nepřiblížil se výkonu 21,48 z úvodního startu sezony ve Stromovce. Přesto zvítězil o 27 centimetrů před Mostafou Amrou Hassanem z Egypta.

"První pokus byl úplně z místa, na to jsou ty metry skvělý. Ale pak na otočku to bylo zatažený, ani nevím čím. Měl jsem tuhý nohy, takže to úplně nešlo," litoval bronzový medailista z posledního HME, kterému se technicky úplně nedařilo.

Dvě setiny dělily od vítězství na šedesátce Jana Velebu, který se výkonem 6,67 sekundy podělil o druhé místo s Polákem Dominikem Kopečem. Loňský ostravský triumf obhájil Brit Oliver Bromby.