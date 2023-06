/FOTOGALERIE/ Světovými atletickými hvězdami nabitá Zlatá tretra Ostrava nabídla v úterý řadu skvělých výkonů a jedno velké loučení. Chybět nemohla ani absolutní česká špička. Speciální byl mítink pro legendární oštěpařku Barboru Špotákovou, která mu dala definitivní sbohem.

Zlatá tretra, atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold, 27. června 2023, Ostrava. Hod oštěpem ženy - Barbora Špotáková (CZE). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Mužem z plakátu letošního 62. ročníku byl létající Švéd Armand Duplantis, jenž si podle očekávání podmanil na Městském stadionu ve Vítkovicích nejen tyčkařský sektor. Třiadvacetiletý olympijský vítěz, mistr světa a držitel absolutního rekordu, si dal za cíl dosáhnout na šestimetrovou hranici, což se mu také podařilo. Nakonec zvítězil fantastickým výkonem 612 centimetrů. Za svým nejlepším skokem pod širým nebem zaostal jen o 9 centimetrů. „Užil jsem si to moc. Dělal jsem, co jsem mohl. Výkonu si vážím. Je kvalitní,“ řekl Armand Duplantis.

Zraky mnoha fanoušků směřovaly také do oštěpařského sektoru. Vůbec poslední Zlatou tretru odházela Barbora Špotáková. Své náčiní poslala dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa do vzdálenosti 57,23 metru. Skončila šestá. Její krajanka Nikola Ogrodníková se umístila výkonem 58,84 na třetím místě. V mužské kategorii triumfoval Jakub Vadlejch. Stačil mu k tomu výkon 81,93 metru.

„Letos bych se chtěla ještě někde objevit, protože to nebylo zase tak strašné, ale určitě v Ostravě to bylo loučení. Jsem moc ráda, že jsem tady mohla závodit. I když to byl můj první start v sezoně, tak mě sem vzali a bylo to krásné přivítání. Mám radost z toho, že jsem mohla být aktivní u toho loučení, které je zatím takové pozvolné, a nebyla jen v té pasivní roli,“ vykládala s úsměvem na tváři bezprostředně po závodě do kamery ČT dobře naladěná Barbora Špotáková.

V kouli bojoval o umístění na bedně Tomáš Staněk. A povedlo se. Hodil svým nejlepším výkonem sezony 21,71 metru a skončil třetí. Dominoval Američan Ryan Crouser. Světový rekordman slavil vítězství pokusem dlouhým 22,63 metru, čímž vylepšil svůj vlastní nejlepší hod mítinku.