/FOTOGALERIE/ Světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis opět přijede na atletickou Zlatou tretru. Do Ostravy se na mítink zlaté kategorie Kontinentální Tour, který se uskuteční 28. května, chystají také italští olympijští šampioni Marcell Jacobs a Gianmarco Tamberi. Pořadatelé to dnes oznámili na tiskové konferenci.

Zlatá tretra, atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold, 27. června 2023, Ostrava. Skok o tyči muži Armand Duplantis (SWE). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Olympijský vítěz a úřadující mistr světa Duplantis, jenž o víkendu po boji vyhrál halové mistrovství světa v Glasgow, bude na Zlaté tretře závodit potřetí. Loni zvítězil výkonem 612 centimetrů a postaral se o první šestimetrový skok v Ostravě. "Jsem nadšený, že se vrátím do Ostravy. Byl jsem ve skvělé formě loni a doufám, že tentokrát to bude ještě lepší," vzkázal prostřednictvím videa.

S Městským stadionem ve Vítkovicích už má zkušenosti také spoluvítěz výškařské soutěže na OH 2021 v Tokiu a úřadující světový šampion z Budapešti Tamberi. V roce 2020 byl na Zlaté tretře třetí, předloni ji výkonem 230 centimetrů vyhrál. "Opravdu se těším. Miluji tu atmosféru, miluji tu dráhu, miluji to počasí. Je to olympijský rok a my do toho dáme všechno, abychom se dostali na vysoké výšky," řekl ve videonahrávce.

Premiérový start na Zlaté tretře by měl absolvovat olympijský vítěz v běhu na 100 metrů Jacobs. "Nechci si nechat ujít příležitost běžet před tak vřelým publikem na velmi rychlé dráze," uvedl devětadvacetiletý sprinter. V posledních dvou sezonách i kvůli zdravotním problémům na překvapivý triumf z Tokia nenavázal. V roce 2022 kvůli zranění nenastoupil do semifinále mistrovství světa, na loňském šampionátu v Budapešti v semifinále stovky vypadl.

K tahákům mítinku by tradičně měly patřit oštěpařské soutěže. Už dříve pořadatelé potvrdili start bronzového medailisty z posledního MS a vítěze Diamantové ligy Jakuba Vadlejcha, jehož trenér Jan Železný je ředitelem mítinku. Mezi ženami by neměla chybět aktuálně nejlepší oštěpařka světa Japonka Haruka Kitagučiová, svěřenkyně českého kouče Davida Sekeráka.

Po třinácti letech se na atletickou Zlatou tretu vrátí ženská stovka. Chystá se na ni polská sprinterská hvězda Ewa Swobodová, šestá žena z MS 2023. Před domácím publikem by se měla představit čerstvá česká rekordmanka na 60 metrů Karolína Maňasová.