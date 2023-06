Špotáková: Rozlučka byla krásná, dávám pět hvězdiček. Co mistrovství světa?

/FOTOGALERIE/ Loni v září oficiálně oznámila konec kariéry, chuť do závodění ji však vrátila do oštěpařského sektoru. Legendární Barbora Špotáková se v úterý představila na Zlaté tretře Ostrava. Bylo to její poslední vystoupení na tamním, světovými hvězdami nabitém, mítinku. „Měla jsem tu i staršího syna, asi koukal, jaký je o mě zájem. Já už na to úplně zapomněla,“ usmívala se.

Zlatá tretra, atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold, 27. června 2023, Ostrava. Barbora Špotáková (CZE). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň