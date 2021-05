„Sice jsem vyhrál, ale jsem zklamaný, chtěl jsem skočit určitě výš. Na druhé straně je to zase můj první letošní závod pod širým nebem a podmínky byly náročné. Vítr se hodně točil, do toho to chladno… Věřím, že se to bude v dalším průběhu sezony jen lepšit,“ řekl Duplantis.

Před závodem si přitom věřil. Na úterní tiskové konferenci působil sebevědomě a zároveň uvolněně. Sám nahlas přemýšlel o tom, čeho všeho by chtěl v kariéře dosáhnout. „Samozřejmě chci skočit světový rekord ještě mnohokrát. Ale zatím jsem nevyhrál olympijské hry, ani mistrovství světa. Rekordy pro mě nejsou hlavní cíl,“ prohlásil.

Duplantis vede tabulky všech dob. Loni v září překonal v Římě výkonem 615 centimetrů 26 let starý venkovní světový rekord legendárního Sergeje Bubky. „Úžasný výsledek, máš před sebou zářnou budoucnost, tak hodně štěstí,“ smekl tehdy sám Bubka.

„Přitahuje spoustu pozornosti k atletice a k tyčce, popularizuje ji,“ pochovaloval si Bubka. „Je velmi obtížné být na vrcholu a ještě těžší se na něm udržet. On to ale zvládne. Potřebujeme takové hvězdy. Je úžasné, že má atletika takhle skvělý talent,“ dodal Sergej Bubka.

„Obdivuji to, co dělá. Je to úspěch nejen jeho, ale také jeho rodičů,“ uzavřel Bubka. Šestinásobný mistr světa narážel na to, že Duplantise trénuje americký otec Greg, který byl rovněž tyčkařem. Švédská matka Helena zase dělala sedmiboj a hrála volejbal.

Duplantisův talent byl zřejmý již v samých počátcích jeho kariéry. Všem vytřel zrak jako osmnáctiletý, když se na mistrovství Evropy v Berlíně 2018 dostal přes laťku 605 centimetrů. Juniorské rekordy překonával jako na běžícím páse.

VÝSLEDKY (Zlatá tretra, mítink Continental Tour - Gold v Ostravě):

Muži:

100 m (vítr +1,4 m/s): 1. Kerley 9,96, 2. Gatlin (oba USA) 10,08, 3. De Grasse (Kan.) 10,17, …6. Veleba 10,38, 8. Stromšík (oba ČR) 10,44

200 m (vítr -0,6 m/s): 1. Bednarek 19,93, 2. Kerley (oba USA) 20,27, 3. Brown (Kan.) 20,40, …6. Jirka 21,04, 7. Polák 21,21, 8. Němejc (všichni ČR) 21,34

400 m: 1. James (Gren.) 44,74, 2. Norwood (USA) 45,28, 3. Dobber (Niz.) 45,30, …6. Maslák 46,52, 7. Šorm 46,90, 8. Tesař (všichni ČR) 47,12

400 m př.: 1. Copello (Tur.) 49,21, 2. Sibilio (It.) 49,62, 3. Koroknai (Maď.) 49,70, …6. Tuček (ČR) 50,77

4x100 m: 1. Švýcarsko (Wicki, Reais, Petrucciani, Mancini) 39,08, 2. ČR A (Stromšík, Polák, Jirka, Veleba) 39,12

800 m: 1. Burgin (Brit.) 1:44,14, 2. Van Diepen (Niz.) 1:45,36, 3. Wightman (Brit.) 1:45,47, …9. Šnejdr 1:46,68

1500 m: 1. Lewandowski (Pol.) 3:35,57, 2. Gómez (Šp.) 3:35,70, 3. Abate (Et.) 3:36,32, …9. Sasínek 3:37,21, 12. Holuša 3:38,19, 13. Friš (všichni ČR) 3:38,88

3000 m: 1. Cheptegei (Ug.) 7:33,24, 2. P. Chelimo (USA) 7:41,69, 3. O. Chelimo (Keňa) 7:43,00, …8. Král (ČR) 8:20,61

3000 m př.: 1. Wale (Et.) 8:09,47, 2. Norman (Brit.) 8:20,12, 3. Zoghlami (It.) 8:20,29, …10. Vích (ČR) 8:46,09

10.000 m: 1. Kiplimo (Uganda) 26:33,93, 2. Balew (Bahr.) 27:07,49, 3. Aouani (It.) 27:45,81

Trojskok: 1. Zango (Burk. Faso) 17,20, 2. Hess (Něm.) 16,97, 3. Raffin (Fr.) 16,71, …6. Vondráček 15,89, 7. Vodák (oba ČR) 15,59

Oštěp: 1. Vetter (Něm.) 94,20, 2. Peters (Gren.) 83,39, 3. Walcott (Trin.) 82,75, 4. Vadlejch 82,31, 5. Veselý 78,52, 6. Florian 73,71, 7. Frydrych (všichni ČR) 71,14

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 590, 2. Kendricks (USA) 585, 3. V. Lavillenie (Fr.) 560, …6. Ščerba 520, 8. Bárta 520, 9. Kudlička (všichni ČR) 520

Dálka: 1. Bey (Fr.) 802, 2. Gföhler (Švýc.) 773, 3. Juška 762, …6. Bystroň (oba ČR) 741

Koule: 1. Mihaljevič (Chorv.) 21,58, 2. Haratyk (Pol.) 21,30, 3. Petersson (Švéd.) 20,90, 4. Staněk (ČR) 20,11

Ženy:

200 m (-1,1): 1. Richardsonová (USA) 22,35, 2. Okagbareová (Nig.) 22,59, 3. Kambundjiová (Švýc.) 22,85, …6. Vondrová 23,90, 7. Slaninová (obě ČR) 24,22

800 m: 1. Hodginsonová (Brit.) 1:58,89, 2. Weltejiová (Et.) 1:59,79, 3. Lindhová (Švéd.) 2:01,10, …9. Ficenec 2:04,45, 10. Hluchá (obě ČR) 2:05,30

Kladivo: 1. Kopronová (Pol.) 74,74, 2. Tavernierová (Fr.) 73,30, 3. Wlodarczyková (Pol.) 72,72, …7. Šafránková 67,76, 8. Bártová (obě ČR) 57,81

Oštěp: 1. Hussongová (Něm.) 66,56, 2. Ogrodníková (ČR) 65,13, 3. Kolaková (Chorv.) 60,04, 4. Špotáková 59,49, …7. Tabačková (obě ČR) 55,58

4x100 m: 1. ČR do 20 let (Blažková, Lamačová, Šplechtová, Mičunková) 45,36