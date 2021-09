Závodištěm nedaleko Salcburku se při testovacích jízdách projel také šéf týmu a vývojový pilot Petr Vítek. Vyzkoušel novou aerodynamiku prototypu Osella PA 30, se kterým pravidelně bojuje v závodech do vrchu. „Trať je fantastická a zkouška nových úprav auta dopadla bezvadně,“ dodal Vítek.

„Osobní zlepšení na rakouské dráze má hodnotu dvě a půl vteřiny na jedno kolo a to je radost. Stupně vítězů byly blízko, ale soupeři, většina domácích, byli v přesile. Nevadí,“ říká Miroslav Švec. „Finále HictoCupu se pojede v Brně. Na druhý říjnový víkend všechny srdečně zveme!“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.