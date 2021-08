Pilot BMW M3 týmu Climart Racing uspěl v sobotní bitvě kategorie Youngtimer do 3000 ccm. Modrý bavorský speciál se blýskal tropickým víkendem na Slovakiaringu stále rychleji.

„Jel jsem tam počtvrté v kariéře a stále se zlepšujeme, tentokrát to bylo na jedno kolo o bezmála šest vteřin,“ řekl Švec. Věřil si i pro nedělní bitvu, ale zanedlouho po startu se ze zadní časti auta ozvala rána. Pilot tak musel opustit přední pozice a ztichlý vůz putoval do zázemí autodromu.

„Lekl jsem se, že je to převodovka, to by byla velká starost. Ale zjistili jsme, že se rozbil jen držák diferenciálu, což s sebou nese mnohem jednodušší opravu,“ dodal Miroslav Švec.

Populární mistrovství pokračuje 17. až 19. září na Salzburgringu.