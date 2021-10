Po finálovém podniku na jihu Moravy se už začíná připravovat na příští rok. „Nový motor, to bude základ změn pro novou sezonu,“ dodal úspěšný závodník Miroslav Švec.

„Naštěstí jsme v Brně měli i druhý stájový vůz, sportovní prototyp Osella PA 30 Judd, se kterým Petr Vítek závodí do vrchu. Potřebné součástky jsme v italském speciálu našli, vymontovali a namontovali do BMW," vykládal Švec.

Ostravský automobilový závodník Miroslav Švec se o víkendu úspěšně rozloučil s letošní sezonou mezinárodního mistrovství Histo Cup. V Brně získal dvě třetí místa v kategorii YoungTimer. Se zářivě modrým BMW M3 týmu Climart Racing zabodoval i přesto, že v kvalifikaci se porouchalo řazení. „Byla to závada, se kterou jsme absolutně nepočítali,“ řekl Švec.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.