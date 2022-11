Ostravský nováček se bude spoléhat hlavně na českou jedničku Terezu Švábíkovou a Fina Kalleho Koljonena, bronzového medailisty z mistrovství Evropy 2021. „Těší nás, že se nám podařilo extraligový badminton dostat do Ostravy s naším klubovým zastoupením. Je to určitě další motivace pro hráče v nižších i v juniorských soutěžích,“ říká Marek Švábík, předseda klubu B.O. Chance Ostrava.

První zápas hraje nováček nejvyšší české soutěže v sobotu 29. října v Plzni, domácí premiéru bude mít ostravský klub v hale Ridera sport v Závodní ulici ve Vítkovicích v neděli 30. října, kdy od 13 hodin nastoupí proti Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Brno.

Sokol Klimkovice vstoupí do soutěže v sobotu v Benátkách nad Jizerou, ve Sportovním centru Fajne, kde hraje své domácí zápasy, se představí v neděli od 11 hodin proti brněnské Slatině.

Základní soutěž bude probíhat během čtyř víkendů, které budou rozprostřeny do letošního i začátku příštího roku. První dva týmy po základní části postupují přímo do Final Four play-off, celky na třetím až šestém místě se utkají ve čtvrtfinále play-off o zbylá dvě místa do Final Four. Nový mistr by měl být korunován v květnu 2023.

Tým na posledním místě po základní části čeká baráž s vítězi I. ligy východ a západ. Všechna kola extraligy smíšených družstev byl měl přenášet ČT Sport Plus.

Extraliga smíšených družstev v badmintonu

1. kolo (sobota 29. října): Benátky n. J. - Sokol Klimkovice, FspS MU Brno - Český Krumlov, Metor Praha - Stavos Slatina, Plzeň - B.O. Chance Ostrava.

2. kolo (neděle 30. října): Sokol Klimkovice - Slatina (11.00), Plzeň - Benátky n. J., Český Krumlov - Meteor Praha, B.O. Chance Ostrava - FspS MU Brno (13.00).